У Києві відкрився центр прискореного оформлення паспортів

У Києві на базі власного підприємства МВС України «Ресурси-документи» відкрився центр прискореного оформлення паспортів для жителів столиці і Київської області.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відкриття відбулася сьогодні за адресою: вулиця Петропавловська, 6.

«Послуги цього центру – платні. Вартість послуг оформлення паспорта в триденний термін становить 710 грн., включаючи державне мито у розмірі 340 грн.», - сказав генеральний директор ДП «Ресурси-документи» Володимир ШВАЧКО в коментарі журналістам.

Гендиректор уточнив, що за тривалішого терміну оформлення документів послуги будуть дешевшими.

За його словами, середній потік обробки документів становитиме близько 600 осіб на місяць. «Близько 50% коштів, які заробляє центр, спрямовуватимуться на МВС, а решта – на розвиток і організацію центрів в інших регіонах України», - додав В.ШВАЧКО.

За його словами, в Україні діє вже 7 аналогічних центрів, зокрема в Рівному і Полтаві. «Сьогодні ми відкриваємо восьмий центр, який дасть змогу розвантажити ВВІРи», - відзначив гендиректор цього підприємства.