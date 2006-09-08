Угода ”Нашої України” з азербайджанською опозицію залишається чинною

Азербайджанська опозиція не наполягала на зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ під час його візиту до Баку, щоб не завдати шкоди міждержавним відносинам.

Про це заявив УНІАН лідер найбільшої азербайджанської опозиційної партії «Мусават» Іса ГАМБАР (УНІАН: «Наша Україна» і «Мусават» ще до виборів в Україні підписали угоду про співпрацю).

«Ще до президентських виборів в Україні між «Мусават» і блоком «Наша Україна» було підписано угоду, в якій є пункт, де чітко написано, що стратегічні відносини між двома країнами дуже важливі, і вони повинні розвиватися незалежно від того, хто є керівником цих держав», - нагадав І.ГАМБАР. З другого боку, за його словами, власті Азербайджану «дуже ревно ставляться до будь-яких контактів опозиції з політичними силами зарубіжних країн».

«І тому, виходячи з важливості стратегічних відносин між Україною і Азербайджаном, і для того, щоб цим відносинам не було завдано шкоди, ми не наполягаємо на нашій зустрічі з Віктором ЮЩЕНКОМ», - заявив І.ГАМБАР.