ВМС Британії приведені в стан підвищеної боєготовності через російські кораблі у Середземному морі - ЗМІ

Як передає ТАСС, про це в суботу повідомила електронна версія газети The Daily Mail.

У свою чергу, газета The Times зазначає, що фрегат Richmond і ескадрений міноносець типу 45 Duncan стежитимуть за діями російської КУГ (корабельної ударної групи).

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Як повідомляв УНІАН, Росія відправила в Атлантику й Середземне море корабельну групу, до складу якої входять важкий авіаносний крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", важкий атомний ракетний крейсер "Петр Великий", великі протичовнові кораблі "Североморск" і "Вице-адмирал Кулаков" та судна забезпечення.

Як зазначили в прес-службі флоту, "мета походу - забезпечення військово-морської присутності в стратегічно важливих районах Світового океану".