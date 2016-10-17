У Пакистані загинули 27 людей внаслідок зіткненні двох автобусів
09:41, 17 жовтня 2016Світ
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Щонайменше 27 людей загинули, понад 50 поранені внаслідок зіткнення у понеділок вранці двох автобусів у провінції Пенджаб на сході Пакистану.
Зіткнення двох автобусів забрало життя 27 людей / Фото dailytimes.com.pk
Як передає ТАСС, за інформацією пакистанського телеканалу Geo TV, один із автобусів слідував із портового міста Карачі на півдні Пакистану до Бахавалпура, інший слідував за маршрутом Фейсалабад-Садикабад (міста в провінції Пенджаб).
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Як повідомляв УНІАН, у серпні щонайменше 25 осіб, в тому числі жінки і діти, загинули внаслідок падіння автобуса в ущелину в пакистанському штаті Азад Кашмір.
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