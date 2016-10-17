У Пакистані загинули 27 людей внаслідок зіткненні двох автобусів

Як передає ТАСС, за інформацією пакистанського телеканалу Geo TV, один із автобусів слідував із портового міста Карачі на півдні Пакистану до Бахавалпура, інший слідував за маршрутом Фейсалабад-Садикабад (міста в провінції Пенджаб).

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Як повідомляв УНІАН, у серпні щонайменше 25 осіб, в тому числі жінки і діти, загинули внаслідок падіння автобуса в ущелину в пакистанському штаті Азад Кашмір.