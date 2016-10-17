Расмуссен пояснив бажання Італії та Греції зняти санкції з РФ політичною складовою

Про це в інтерв’ю УНІАН після першої зустрічі групи «Друзі України» розповів екс-генсек НАТО, позаштатний радник президента України Петра Порошенка Андерс Фог Расмуссен.

За його словами, на зустрічі була представлена доповідь стосовно цього питання.

Расмуссен підкреслив, що Італія та Греція найменше страждають в економічному плані від санкції проти Росії.

Читайте такожРасмуссен пропонує включити США та ЄС в переговорний процес по Донбасу«Дослідження розвінчує багато міфів. Наприклад, про те, що країни в Європі, які зазнали втрат від режиму санкцій, є тими країнами, які зараз просять цей режим анулювати. Це неправильно. Насправді країни, які найбільше виступають за скасування санкцій, такі як Італія та Греція, є серед тих країн, які менш за інших потерпають від санкцій, запроваджених проти Росії. Тому їх позиція щодо анулювання санкцій є більш політичною, ніж економічною», - заявив Расмуссен.

Як раніше повідомляв УНІАН, "ворожі" дії США по відношенню до Росії не залишаються без відповіді, недавнім прикладом чого стала відмова Москви від угоди з Вашингтоном щодо плутонія, заявив заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.

"Пройшло вже багато часу для того, щоб автори так званої санкційної політики Вашингтона могли зрозуміти нульовий результат, з точки зору їх інтересів, як застосування загрози санкцій, так і самих санкцій. Без відповіді будь-які ворожі дії стосовно Росії не залишаються", - заявив Рябков.