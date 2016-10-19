МЗС Бельгії викликало "на килим" російського посла після заяв про авіаудар в Сирії
16:38, 19 жовтня 2016Світ
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Міністерство закордонних справ Бельгії викликав російського посла для пояснень після того, як Москва звинуватила Брюссель бомбардування мирних жителів в Сирії.
Прапори Бельгії і Євросоюзу / REUTERS
Як пише De Redactie.be, про це повідомив офіційний представник бельгійського МЗС Дідьє Вандерхассельт.
Як повідомляє "РосБалт", раніше міноборони РФ повідомило про нанесення повітряного удару по передмістю Алеппо. За даними відомства, при нальоті загинули шість осіб, ще чотири людини отримали поранення, також було зруйновано два житлових будинки. У Москві стверджують, що в районі інциденту спостерігалися бельгійські F-16.
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Бельгія між тим офіційно спростувала свою причетність до авиаудару по селищу Хессаджек. Міністр оборони країни підкреслив, що бельгійські літаки не здійснювали обліт регіону в ці дні.
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