Суд у США засудив каліфорнійця до 30 років в'язниці за підтримку ІД

Суд визнав 25-річного жителя штату Каліфорнія винним в наданні матеріальної допомоги джихадстському угрупованню і низці інших злочинів, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами федерального прокурора США, такий тривалий термін тюремного ув'язнення пов'язаний з тим, що обвинувачений є прихильником "звірячої ідеології ІД", а його участь у злочинній схемі передбачала "зраду США".

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Бадаві і його друг Надер Ельхузаєль були затримані в травні минулого року в аеропорту Лос-Анджелеса при посадці на літак, який прямував до Туреччини.

У вересні Ельхузаєль був засуджений до 30 років ув'язнення за злочинну змову і спробу приєднатися до екстремістської організації.

Адвокат Бадаві Кейт Корріган наполягала на більш м'яке покарання свого підзахисного - 15 років в'язниці. За її словами, на відміну від Эльхузайеля, у Бадаві не було наміру їхати в Ірак або Сирію, і при затриманні у нього не було квитка на літак.

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Зі слів адвоката, захист має намір оскаржити вирок. За словами Корріган, однак, обвинуваченим у підтримці угруповань, подібних ІД, не варто розраховувати на відносно м'яке покарання.

"Справжній посил сьогоднішнього слухання тим, хто думає про підтримку ІД або про те, щоб захопитися їх риторикою: "будьте готові відбути у в'язниці великий термін", - сказала адвокат.