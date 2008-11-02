Тітка Обами з Кенії живе в США нелегально

Кандидат у президенти США Барак Обама не знав, що його тітка з Кенії нелегально живе в Сполучених Штатах. Передвиборний штаб Б.Обами поширив 1 листопада заяву у відповідь на повідомлення агентства Associated Press про те, що родичка кандидата по батьківській лінії ще 4 роки тому мала залишити країну за рішенням суду. "Сенатор Обама не мав в своєму розпорядженні інформації про її статус, але вважає, що відповідні закони мають бути дотримані", - цитує заяву штабу Б.Обами РосБізнесКонсалтинг.

Як повідомляє Associated Press, тітка демократичного кандидата Зейтуні Оньянго нині живе в Бостоні. Чотири роки тому суд у справах іммігрантів відмовив їй у наданні притулку на території США. В оточенні Б.Обами заявляють, що сенатор ніколи не знав про деталі її перебування в Америці і зустрічався з нею лише кілька разів за два десятиліття. За американськими законами, нелегальне проживання в США може бути кваліфіковане як адміністративне правопорушення.

Тим часом в своїх мемуарах Б.Обама називає жінку "тітонькою Зейтуні" і змальовує її як "горду жінку". Демократичний кандидат з 2-річного віку ріс без батька і вперше зустрівся зі своїми родичами по батьківській лінії 20 років тому під час своєї подорожі до Африки.