Прикордонний контроль у Шенгені продовжать на три місяці

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на заяву Єврокомісії.

Зокрема, рішення стосується пропускних пунктів на в’їзді до Австрії, Німеччини, Данії, Швеції й Норвегії.

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Попри зменшення потоку мігрантів завдяки угоді з Туреччиною, люди й надалі продовжують прибувати до Греції й інших європейських країн, заявили в Брюсселі.

Отже, зараз скасування прикордонного контролю може призвести до хвилі так званої «вторинної» міграції уже всередині ЄС, вважають у Єврокомісії.

Угоду між Туреччиною і ЄС підписали наприкінці березня цього року. Згідно з нею, мігрантів, які прибувають до країн ЄС, відсилатимуть назад у Туреччину, якщо їхнє прохання про притулок буде відхилене. В обмін на це країни ЄС зобов’язалися розміщувати в себе тисячі сирійських мігрантів, які живуть у Туреччині.

У вересні Німеччина, Австрія й Чехія заявили про посилення прикордонного контролю через безперервний потік біженців.

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Як повідомлялося, 21–22 жовтня в Середземному морі за дві доби врятували 5700 мігрантів, 14 людей загинули. З моменту закриття «балканського маршруту» та початку дії угоди між ЄС та Туреччиною щодо врегулювання кризи біженців шлях через Північну Африку став основним для мігрантів у спробах потрапити до Європи.

За даними Міжнародної організації з міграції, з початку року берегів Італії морем дісталися понад 145 тисяч мігрантів, Греції – майже 170 тисяч. Понад 3600 людей загинули у спробах перетнути Середземне море, майже 3200 з них – намагаючись дістатися Італії.