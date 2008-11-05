Маккейн привітав Обаму з перемогою

Сенатор Джон Маккейн визнав поразку на президентських виборах у США і привітав з перемогою свого суперника-демократа сенатора Барака Обаму, повідомляє кореспондент РІА "Новости".

"Певний час тому для мене було честю подзвонити сенаторові Бараку Обамі та привітати його з обранням президентом країни, яку ми обидва любимо", - заявив Маккейн, вийшовши з дружиною Сінді до своїх прихильників на мітинг у готелі "Білтмор" у Феніксі (штат Арізона).