Маккейн привітав Обаму з перемогою

06:36, 05 листопада 2008
Світ
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Сенатор повідомив про це своїм прихильникам на мітингу

Сенатор Джон Маккейн визнав поразку на президентських виборах у США і привітав з перемогою свого суперника-демократа сенатора Барака Обаму, повідомляє кореспондент РІА "Новости".

"Певний час тому для мене було честю подзвонити сенаторові Бараку Обамі та привітати його з обранням президентом країни, яку ми обидва любимо", - заявив Маккейн, вийшовши з дружиною Сінді до своїх прихильників на мітинг у готелі "Білтмор" у Феніксі (штат Арізона).

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