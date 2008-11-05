Обама пообіцяв дітям узяти в Білий дім собаку

Фактичний переможець президентських виборів у США Барак Обама виступив з урочистою промовою перед десятками тисяч прихильників у Чикаго. Обама подякував однодумцям, а також членам своєї сім`ї за підтримку і заявив, що вибір американського народу вкотре засвідчив єдність США. Виступ транслював у прямому ефірі телеканал CNN.

Також Обама пообіцяв подарувати щеня своїм дочкам, причому пес, як зазначив майбутній президент США, переїде разом з його сім`єю до Білого дому.

Перед мітингом майбутній президент попросив у колишнього суперника допомоги в управлінні країною, передає Associated Press. Обама зв`язався по телефону з Джоном Маккейном, який раніше визнав свою поразку на виборах.

За словами представника Обами Роберта Гіббса (Robert Gibbs), Обама сказав сенаторові-республіканцю, що той був гідним суперником і вів боротьбу з честю. Переможець висловив готовність зустрітися з переможеним, щоб обговорити подальшу співпрацю.

"Мені потрібна ваша допомога", - сказав Обама і визнав глибину політичних пізнань немолодого політика-республіканця.

Лента.ру