Обама пообіцяв дітям узяти в Білий дім собаку
...і попросив у Маккейна допомоги
|Барак Обама. Фото REUTERS
Також Обама пообіцяв подарувати щеня своїм дочкам, причому пес, як зазначив майбутній президент США, переїде разом з його сім`єю до Білого дому.
Перед мітингом майбутній президент попросив у колишнього суперника допомоги в управлінні країною, передає Associated Press. Обама зв`язався по телефону з Джоном Маккейном, який раніше визнав свою поразку на виборах.
За словами представника Обами Роберта Гіббса (Robert Gibbs), Обама сказав сенаторові-республіканцю, що той був гідним суперником і вів боротьбу з честю. Переможець висловив готовність зустрітися з переможеним, щоб обговорити подальшу співпрацю.
"Мені потрібна ваша допомога", - сказав Обама і визнав глибину політичних пізнань немолодого політика-республіканця.