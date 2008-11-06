Росія сподівається на динамічну співпрацю з ЄС і НАТО

Росія сподівається на динамічну та конструктивну співпрацю з Європейським Союзом і НАТО найближчим часом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ на спільній прес-конференції в Москві з прем`єр-міністром Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ.

"Обмінялися ми міркуваннями про те, як розвиваються відносини між Росією та Євросоюзом, між Росією і НАТО. Сподіваємося, що ми зможемо надати і динамізм, і конструктивний вимір цій співпраці в найближчий час у ході тих консультацій, які в нас відбудуться з Євросоюзом у Ніцці", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Окрім цього, він підкреслив, що Росія готова розвивати відносини з НАТО на взаємній основі.

Окрім цього, Д.МЕДВЕДЄВ повідомив, що на переговорах із С.БЕРЛУСКОНІ обговорювалася пропозиція про створення пан‘європейського договору, спрямованого на забезпечення безпеки.

За словами Президента РФ, велике значення в Москві надають співпраці в рамках "Великої вісімки". "Це на сьогоднішній день особливо актуально, тому що з 1 січня наступного року Італія головуватиме у "вісімці", - сказав він.