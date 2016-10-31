У Європі католики та протестанти спільно відзначать 500-річчя Реформації

Як передає Європейська правда, Папа Франциск прибуде на святкування до шведського міста Лунд, де у 1947 році було засновано Світову федерацію лютеран. Там він проведе спільну з лютеранами службу, чим започаткує вшанування Реформації. Заходи, присвячені річниці, проходитимуть протягом всього наступного року.

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Варто зазначити, що такий крок Папи вітають лютерани, однак консервативно налаштовані католики незадоволені таким розвитком подій.

У січні Папа Франциск попросив у протестантів та інших християнських церков про прощення за минулі злочини католиків.

Мартін Лютер започаткував Реформацію у 1517 році, коли написав свої 95 тез з критикою корупції у Католицькій церкві.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Папа Франциск зустрівся із засновником Facebook Марком Цукербергом.