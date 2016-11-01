Потужний вибух на шахті в Китаї: загинули 13 людей

У Китаї на одній із шахт у Чунцін, що на південному заході країни, пролунав потужний вибух, повідомляє агентство Xinhua.

Як зазначає видання, на момент вибуху у шахті перебували 33 особи. Внаслідок вибуху загинули 13 людей, ще 20 шукають.

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У пошуковій операції задіяні понад 400 рятувальників, на місці перебувають близько 20 бригад швидкої допомоги.

Нагадаємо, через вплив тайфуну «Хаїма», який обрушився 21 жовтня на Китай, постраждали 1,69 мільйона чоловік.

Тайфун зруйнував 2749 житлових будинків, знищив 178 тисяч га посівів. Стихія завдала Китаю економічний збиток у розмірі $517 мільйонів.

Раніше також повідомлялося, що в результаті тайфуну "Хаїма" в Гонконзі загинула одна людина і 12 отримали поранення.