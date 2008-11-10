Китай кидає 600 млрд. доларів на порятунок економіки

09:06, 10 листопада 2008
Світ
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Впав попит на китайський експорт

Уряд Китаю виділяє 600 млрд. доларів на порятунок економіки в умовах глобальної фінансової кризи.

Основна частина коштів прямує на розвиток транспортної інфраструктури - автотрас, залізниць, а також на житлове будівництво, передає радіо «Свобода».

Внаслідок кризи впав світовий попит на китайський експорт, і уряд важає за потрібне стимулювати внутрішній попит.

 

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