Китай кидає 600 млрд. доларів на порятунок економіки

Впав попит на китайський експорт

Уряд Китаю виділяє 600 млрд. доларів на порятунок економіки в умовах глобальної фінансової кризи. Основна частина коштів прямує на розвиток транспортної інфраструктури - автотрас, залізниць, а також на житлове будівництво, передає радіо «Свобода». Внаслідок кризи впав світовий попит на китайський експорт, і уряд важає за потрібне стимулювати внутрішній попит.

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