25 осіб стали жертвами подвійного теракту в Багдаді

25 осіб стали жертвами подвійного теракту, скоєного сьогодні в Багдаді.

Про це повідомляє ІТАР-ТАРСз посиланням на телеканал "Аль-Арабія".

Ще 48 іракців дістали поранення.

За даними поліції, в столичному кварталі Касра на східному березі річки Тігр практично одночасно прогриміли два вибухи. Спочатку був підірваний замінований автомобіль, потім, коли біля місця події зібрався натовп, смертник привів в дію закріплену на тілі вибухівку.