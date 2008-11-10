25 осіб стали жертвами подвійного теракту в Багдаді
10:01, 10 листопада 2008Світ
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Ще 48 іракців дістали поранення
25 осіб стали жертвами подвійного теракту, скоєного сьогодні в Багдаді.
Про це повідомляє ІТАР-ТАРСз посиланням на телеканал "Аль-Арабія".
Ще 48 іракців дістали поранення.
За даними поліції, в столичному кварталі Касра на східному березі річки Тігр практично одночасно прогриміли два вибухи. Спочатку був підірваний замінований автомобіль, потім, коли біля місця події зібрався натовп, смертник привів в дію закріплену на тілі вибухівку.
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