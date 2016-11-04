Екс-глава ЦРУ: Трамп – корисний дурник для Москви

Про це пише колишній директор Центрального розвідувального управління США Майкл Хайден в колонці на The Washington Post, повідомляє 24tv.ua.

Хайден зазначив, що Трамп – "корисний дурник, така собі наївна людина, якою маніпулює Москва".

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За словами експерта, Кремль "таємно зневажає" кандидата від республіканців, але з радістю приймає і використовує його підтримку.

Екс-глава ЦРУ зазначає, що між двома політиками завжди був загальний "авторитарний акорд".

Експерт також звернув увагу, що Трамп не погодився з твердженням розвідки США про причетність Росії до злому серверів Демократичної партії. Він зазначив, що кандидат від республіканців відкинув цей факт не тому, що мав докази протилежного, а просто тому що судження не вписувалося в його погляд на світ.

Хайден вважає, що така поведінка Трампа свідчить про "ідеологічний авторитаризм".

Як повідомляв УНІАН, за даними опитування Reuters/Ipsos, станом на 3 листопада, Кандидат в президенти США від демократичної партії Хіларі Клінтон випередила Трампа на 6 пунктів.