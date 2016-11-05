Католицька церква в Сан-Дієго пообіцяла, що виборці Клінтон потраплять до пекла

Католицька церква Сан-Дієго, штат Каліфорнія, розіслало лист парафіянам, в якому говорилося, що ті, хто проголосує за Демократичну партію на виборах, буде горіти в пеклі, повідомляє Дождь з посиланням на The San Diego Union-Tribune.

"16 жовтня до інформаційного листа від Католицької церкви непорочного зачаття була прикріплена пам'ятка про законодавчої політики демократів - підтримку абортів, одностатевих шлюбів, евтаназії, клонування людей і досліджень стовбурових клітин ембріонів. За заявою церкви, політики, які підтримують ці ініціативи, і їх послідовники будуть піддані "вічним мукам", - йдеться в повідомленні.

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"Голосувати за демократів - смертний гріх. Відразу після смерті душі тих, хто помер в смертному гріху, відправляються в пекло", - говорилося в пам'ятці.

30 жовтня, повідомляє видання, парафіяни церкви отримали нове повідомлення: "Диявол працює з допомогою колишнього держсекретаря Хілларі Клінтон". В листі була приведена вирвана з контексту цитата виступу кандидата від демократів 2015 року, з якої випливало, що Клінтон закликала віруючих відмовитися від релігії і виступити на підтримку абортів. Однак у своїй промові Клінтон говорила про те, що духовні погляди заважають дівчатам отримувати освіту і працювати, так як вони не можуть зробити аборт.

Однак єпископ Роберт Макелрой, виступаючи 1 листопада в Центрі католицької думки і культури в Університеті Сан-Дієго, заявив, що Церква і релігійні діячі не мають втручатися в хід виборів в США.

Вибори президента США відбудуться 8 листопада. Згідно опитування громадської думки, кандидат від демократів Гілларі Клінтон випереджає свого суперника Дональда Трампа на кілька процентних пунктів. Клінтон виступає за права жінок і сексуальних меншин.