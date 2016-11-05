Клінтон випереджає Трампа на передвиборчих перегонах на 5% - опитування

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон випереджає свого головного суперника – республіканця Дональда Трампа на 5 процентних пунктів, повідомляє ZN.ua.

"За Клінтон готові проголосувати 44% потенційних виборців, Трампа підтримують – 39%, про це свідчать дані опитування Reuters/Ipsos, опублікованого в п'ятницю. Опитування було проведено з 30 жовтня по 3 листопада", - йдеться в повідомленні.

Опитування Reuters/Ipsos протягом минулого тижня демонстрував відрив Клінтон на 4-7%, тоді як інші опитування показували, що президентські перегони стають більш конкурентоспроможними. Так, опитування Real Clear Politics показав, що в кінці тижня Клінтон скоротила відрив від Трампа з 5 до 2 процентних пунктів.

Раніше повідомлялося, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США знову приступає до розслідування у справі про електронною поштою кандидата в президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

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У липні Гілларі Клінтон, яка вважається фаворитом в боротьбі за висування кандидатом на пост президента США від Демократичної партії на виборах 2016 року, відкинула висунуті їй звинувачення у використанні особистої електронної пошти для службового листування секретного характеру.

Нагадаємо, кандидат у президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон виграла третій, заключний раунд передвиборчих теледебатів з кандидатом від Республіканської партії США Дональдом Трампом. В підтримку Клінтон висловилися 52% респондентів з числа телеглядачів, опитаних телекомпанією CNN та дослідницькою службою ORC. 39% опитаних вважають, що переможцем у теледебатах став Трамп.