У Брюсселі вихідцю із Африки вирвали очі

У Брюсселі невідомий напав на вихідця із Африки та вирвав йому очні яблука. Про це повідомляє Derniere heure з посиланням на заяву прокуратури.

Зазначається, що інцидент стався в ніч на 6 листопада в столичній комуні Іксель.

Постраждалий, як повідомляє видання, залишився живим завдяки випадковому перехожому, який і викликав швидку допомогу.

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Поліція, прибувши на місце пригоди, виявила вирвані очі чоловіка. Постраждалий вже дав свідчення. Підозрюваного у скоєні злочину затримали.

Такий жорстокий злочин є першим в історії сучасної криміналістики столиці Бельгії.