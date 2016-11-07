У Брюсселі вихідцю із Африки вирвали очі
13:35, 07 листопада 2016Світ
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Інцидент стався в ніч на 6 листопада в столичній комуні Іксель.
Поліція Брюсселя / REUTERS
У Брюсселі невідомий напав на вихідця із Африки та вирвав йому очні яблука. Про це повідомляє Derniere heure з посиланням на заяву прокуратури.
Зазначається, що інцидент стався в ніч на 6 листопада в столичній комуні Іксель.
Постраждалий, як повідомляє видання, залишився живим завдяки випадковому перехожому, який і викликав швидку допомогу.
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Поліція, прибувши на місце пригоди, виявила вирвані очі чоловіка. Постраждалий вже дав свідчення. Підозрюваного у скоєні злочину затримали.
Такий жорстокий злочин є першим в історії сучасної криміналістики столиці Бельгії.
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