Обама: незалежно від результатів виборів велич США залишатиметься непохитною
Президент США Барак Обама прокоментував підрахунок результатів виборів, заявив, що незалежно від того, хто переможе на президентських виборах, велич США залишатиметься непохитною.
Про це він розповів у Twitter для Buzzfeed, передає ТСН.
"Пам'ятайте, що незалежно від того, що відбувається, сонце вставати вранці і Америка все одно буде найвеличнішою країною на Землі", - зазначив Обама.
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За словами президента, кампанія між демократом Гілларі Клінтон і республіканцем Дональдом Трампом "була виснажливою та напруженою".
"Наша демократія завжди була гучною і різкою. Ми пройшли через важкі і чварливі вибори та станемо сильнішими після них", - сказав Обама.
Він також закликав американців об'єднатися у досягненні спільних цілей, бачити один в одному не республіканців чи демократів, а представників однієї нації - американців.
President Obama has a special #ElectionNight message for you: "No matter what happens, the sun will rise in the morning" pic.twitter.com/OPH39vqvHE— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) November 9, 2016