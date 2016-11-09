Обама: незалежно від результатів виборів велич США залишатиметься непохитною

05:16, 09 листопада 2016
Світ
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Президент США Барак Обама прокоментував підрахунок результатів виборів, заявив, що незалежно від того, хто переможе на президентських виборах, велич США залишатиметься непохитною. 

REUTERS

Про це він розповів у Twitter для Buzzfeed, передає ТСН.

"Пам'ятайте, що незалежно від того, що відбувається, сонце вставати вранці і Америка все одно буде найвеличнішою країною на Землі", - зазначив Обама.

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За словами президента, кампанія між демократом Гілларі Клінтон і республіканцем Дональдом Трампом "була виснажливою та напруженою".

"Наша демократія завжди була гучною і різкою. Ми пройшли через важкі і чварливі вибори та станемо сильнішими після них", - сказав Обама.

Він також закликав американців об'єднатися у досягненні спільних цілей, бачити один в одному не республіканців чи демократів, а представників однієї нації - американців.

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