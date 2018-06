Обама: незалежно від результатів виборів велич США залишатиметься непохитною

Про це він розповів у Twitter для Buzzfeed, передає ТСН.

"Пам'ятайте, що незалежно від того, що відбувається, сонце вставати вранці і Америка все одно буде найвеличнішою країною на Землі", - зазначив Обама.

Читайте такожВиборчий штаб Трампа в Нью-Йорку огородили вантажівками з піском

За словами президента, кампанія між демократом Гілларі Клінтон і республіканцем Дональдом Трампом "була виснажливою та напруженою".

"Наша демократія завжди була гучною і різкою. Ми пройшли через важкі і чварливі вибори та станемо сильнішими після них", - сказав Обама.

Він також закликав американців об'єднатися у досягненні спільних цілей, бачити один в одному не республіканців чи демократів, а представників однієї нації - американців.

President Obama has a special #ElectionNight message for you: "No matter what happens, the sun will rise in the morning" pic.twitter.com/OPH39vqvHE