Пентагон вперше може очолити жінка - ЗМІ
Команда Трампа додала в список потенційних кандидатів на посаду міністра оборони ім'я сенатора Келлі Айотт.
Пентагон вперше може очолити жінка.
Про це повідомляє видання The Washington Post.
За даними газети, команда Трампа додала в список потенційних кандидатів на посаду міністра оборони ім'я сенатора Келлі Айотт.
Також у списку - відставний армійський генерал-лейтенант Джозеф Келлог, екс-глава розвідувального управління Міністерства оборони Майк Флінн і сенатор Джеф Сешнс.
Як зазначає видання, Айотт буде ідеальною кандидатурою, щоб згладити відносини між Трампом і генералами, яких він постійно ображав.
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Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство оборони США опублікувало дані про витрати на військову розвідку в цьому фінансовому році. Як випливає з повідомлення відомства, всього на потреби військової розвідки було виділено 17,7 мільярда доларів.
Зазначені витрати включають фінансування зарубіжних операцій "у випадку непередбачених обставин".
У Пентагоні пояснили, що дані було вирішено опублікувати, так як їх оприлюднення не загрожує діяльності військової розвідки.
Проте, як наголошується в повідомленні американського військового відомства, жодних інших даних, що стосуються бюджету військової розвідки, опубліковано не буде з міркувань національної безпеки.