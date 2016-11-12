Пентагон вперше може очолити жінка - ЗМІ

Пентагон вперше може очолити жінка.

Про це повідомляє видання The Washington Post.

За даними газети, команда Трампа додала в список потенційних кандидатів на посаду міністра оборони ім'я сенатора Келлі Айотт.

Також у списку - відставний армійський генерал-лейтенант Джозеф Келлог, екс-глава розвідувального управління Міністерства оборони Майк Флінн і сенатор Джеф Сешнс.

Як зазначає видання, Айотт буде ідеальною кандидатурою, щоб згладити відносини між Трампом і генералами, яких він постійно ображав.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство оборони США опублікувало дані про витрати на військову розвідку в цьому фінансовому році. Як випливає з повідомлення відомства, всього на потреби військової розвідки було виділено 17,7 мільярда доларів.

Зазначені витрати включають фінансування зарубіжних операцій "у випадку непередбачених обставин".

У Пентагоні пояснили, що дані було вирішено опублікувати, так як їх оприлюднення не загрожує діяльності військової розвідки.

Проте, як наголошується в повідомленні американського військового відомства, жодних інших даних, що стосуються бюджету військової розвідки, опубліковано не буде з міркувань національної безпеки.