У пакистанській мечеті прогримів вибух: загинули десятки людей (фото)
Під час вибуху в суфійської мечеті ще близько 70 осіб отримали поранення.
У результаті вибуху в суфійської мечеті Шах Нурані у пакистанській провінції Белуджистан загинули щонайменше 25 осіб, ще близько 70 осіб отримали поранення.
Читайте такожУ Пакистані вибухнула бомба в пасажирському поїзді (фото)
Про це повідомляє Російська служба ВВС з посиланням на пакистанські ЗМІ.
Вибух стався в момент, коли віряни танцювали ритуальний танець на заході сонця.
Місцеві ЗМІ зазначають, що поруч з місцем події немає лікарень, тому поранених доставляють в Карачі, який знаходиться на відстані 100 км.
Пізніше в місцевих ЗМІ повідомили, що число загиблих зросло до 52 осіб.
Наприкінці жовтня в місті Кветта провінції Белуджистан десятки людей загинули під час нападу озброєних людей на поліцейське училище. У серпні жертвами вибуху смертника в одній з лікарень міста Кветта стали 70 осіб.