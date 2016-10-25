Напад на поліцейське училище в Пакистані: кількість жертв зросла до 59

До лікарень Кветти потрапили більше сотні поранених, деякі з них у тяжкому стані. Всього в гуртожитку могло перебувати до 500 курсантів, повідомляє Російська служба ВВС.

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Увечері в понеділок, 24 жовтня, група озброєних людей, на ходу стріляючи з автоматів, ввірвалася на територію навчального центру, а потім до будівлі гуртожитку. Спочатку повідомлялося, що нападників було п'ятеро чи шестеро. Пізніше стало відомо, що троє з них мали на собі начинені вибухівкою пояси шахідів. Невдовзі до училища були стягнуті великі сили спецназу й регулярної армії, однак перестрілки та вибухи тривали ще понад дві години.

Двом смертникам вдалося підірвати себе в будівлі гуртожитку, третього - було застрелено співробітниками спецслужб, і він не встиг привести бомби в дію.

Генерал-майор Прикордонного корпусу Пакистану Шер Афган поклав відповідальність за напад на найбільше в Пакистані екстремістське сунітське угрупування "Лашкар-е-джангві".