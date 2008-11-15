В армії США жінка вперше стала чотиризірковим генералом (фото)

У п`ятницю американка Енн Данвуді (Ann Dunwoody) стала першою в історії США жінкою, яка одержала звання чотиризіркового генерала, передає агентство France Presse. Генерал очолила командування матеріально-технічним забезпеченням армії.

На урочистій церемонії в Пентагоні зірочки на погони Данвуді прикололи начальник штабу армії генерал Джордж Кейси (George Casey) та її чоловік, відставний полковник ВПС США Крег Бротчі (Craig Brotchie).

Захід також відвідали командувач військами США в Іраку генерал Девід Петреус, глави військових підрозділів і два колишні начальники штабу. Аудиторія була заповнена настільки, що трьом генералам довелося стояти в проході, відзначає агентство.

"Навряд чи хтось здивований більше, ніж я. Окрім, звичайно, мого чоловіка", - заявила винуватиця свята, додавши, що "за кожною успішною жінкою стоїть вражений чоловік".

Данвуді прийшла на службу в 22 роки в 1975-му. Як розповів Кейсі у вітальному виступі, тоді майже 98 відсотків військовослужбовців вважали, що найкраща для жінки робота в армії - це кухар. Проте вона дослужилася до звання офіцера, в 1992 р. стала першою в історії США жінкою – командиром десантного батальйону.

Данвуді - представниця військової династії. Генералом був її прадід, батько брав участь в Другій світовій (поранений у Франції), Корейській і В`єтнамській війнах, старша сестра - третій в історії США пілот військового вертольота, племінниця пілотувала штурмовик А-10 в Афганістані.

Жінки становлять близько 14 відсотків з 543 тисяч американських військовослужбовців.

Лента.ру