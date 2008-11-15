В армії США жінка вперше стала чотиризірковим генералом (фото)
Енн Данвуді – з військової династії
У п`ятницю американка Енн Данвуді (Ann Dunwoody) стала першою в історії США жінкою, яка одержала звання чотиризіркового генерала, передає агентство France Presse. Генерал очолила командування матеріально-технічним забезпеченням армії.
На урочистій церемонії в Пентагоні зірочки на погони Данвуді прикололи начальник штабу армії генерал Джордж Кейси (George Casey) та її чоловік, відставний полковник ВПС США Крег Бротчі (Craig Brotchie).
|Джордж Кейсі, Енн Данвуді та Крег Бротчі
Захід також відвідали командувач військами США в Іраку генерал Девід Петреус, глави військових підрозділів і два колишні начальники штабу. Аудиторія була заповнена настільки, що трьом генералам довелося стояти в проході, відзначає агентство.
"Навряд чи хтось здивований більше, ніж я. Окрім, звичайно, мого чоловіка", - заявила винуватиця свята, додавши, що "за кожною успішною жінкою стоїть вражений чоловік".
Данвуді прийшла на службу в 22 роки в 1975-му. Як розповів Кейсі у вітальному виступі, тоді майже 98 відсотків військовослужбовців вважали, що найкраща для жінки робота в армії - це кухар. Проте вона дослужилася до звання офіцера, в 1992 р. стала першою в історії США жінкою – командиром десантного батальйону.
|Під час операції ”Буря в пустелі”, 1991.
Данвуді - представниця військової династії. Генералом був її прадід, батько брав участь в Другій світовій (поранений у Франції), Корейській і В`єтнамській війнах, старша сестра - третій в історії США пілот військового вертольота, племінниця пілотувала штурмовик А-10 в Афганістані.
Жінки становлять близько 14 відсотків з 543 тисяч американських військовослужбовців.