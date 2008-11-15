Буш сподівається, що під завісу G20 пояснить йому, як сталася криза

США чекають, що проведення саміту лідерів "двадцятки" у Вашингтоні допоможе вивести світові фінансові ринки на рівень 21 століття, заявила у суботу прес-секретар Білого дому Дана Періно, повідомляють РІА новості .

"Підсумком саміту може бути реальне розуміння того, як ми опинилися в цій кризі, що ми можемо зробити прямо зараз, щоб збити цю хвилю, а також можливість заглянути в майбутнє і подивитися, як ми можемо вивести фінансові ринки на рівень 21-го століття", - заявила Періно в ефірі телекомпанії Си-бі-ес. Прес-секретар Буша підкреслила при цьому, що дії ведучих промислово розвинених країн по подоланню глобальної фінансової кризи підтримують держави з економікою, що росте. "Такі країни, як Бразилія і Китай, приєднуються до нас там, де їх економіки взаємозв`язані з нашою", - підкреслила Періно. У роботі вашингтонського саміту беруть участь лідери держав-членів "групи 20", ЄС, ООН, МВФ, Усесвітнього банку і Форуму фінансової стабільності. За підсумками саміту буде прийнято сумісне комюніке.