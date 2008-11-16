Іран перевів частину своїх фінансових резервів у золото
09:58, 16 листопада 2008Світ
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Рішення викликане падінням цін на нафту
Іран перевів частину своїх фінансових резервів у золото. Про це повідомив старший радник президента Махмуда Ахмаді Нежада. Він зазначив, що ідею про придбання дорогоцінного металу висловив голова держави, передає Associated Press з посиланням на місцеві ЗМІ.
Яка частина з 120 млрд резервів Ірану була переведена в золото, не повідомляється.
Рішення було прийнятк слідом за серйозним падінням цін на нафту. Бюджет Ірану залежить від цін на нафту, яка становить 80% прибутку від усього експорту.
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