Іран перевів частину своїх фінансових резервів у золото. Про це повідомив старший радник президента Махмуда Ахмаді Нежада. Він зазначив, що ідею про придбання дорогоцінного металу висловив голова держави, передає Associated Press з посиланням на місцеві ЗМІ.

Яка частина з 120 млрд резервів Ірану була переведена в золото, не повідомляється.

Рішення було прийнятк слідом за серйозним падінням цін на нафту. Бюджет Ірану залежить від цін на нафту, яка становить 80% прибутку від усього експорту.

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