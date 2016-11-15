У Сирії вперше помітили російський винищувач-перехоплювач МіГ-31 (фото)

Знімок, який це підтверджує, на своїй сторінці опублікував користувач Барья Саламі.

На іншому фото він показав керовані ракети класу "повітря — повітря" великої дальності, якими озброєні МіГ-31.

При цьому раніше Міноборони РФ офіційно не повідомляло про направлення до Сирії МіГ-31. А у складі ВПС Сирії винищувачів цієї модифікації немає.

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Міг-31 були прийняті на озброєння у 1981 році. Вони призначені для перехоплення й знищення повітряних цілей у широкому діапазоні висот.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада російський винищувач МіГ-29 впав у Середземне море при заході на посадку на "Адмірал Кузнєцов".

"При проведенні тренувальних польотів у результаті технічної несправності під час заходу на посадку за кілька кілометрів до авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов" трапився авіаційний інцидент із палубним винищувачем МіГ-29К", - наголошується у повідомленні Міноборони РФ.