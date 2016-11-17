Держдеп прокоментував вихід Росії з угоди щодо суду в Гаазі

Відео опубліковане на YouTube-каналі американського відомства.

"Ми бачили заяви Росії щодо цього рішення. Мені особливо нічого додати до цього. Наша позиція про важливість суду залишається незмінною", — сказав він.

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Кірбі також наголосив, що МКС є цінною структурою для світової спільноти.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням, підписаним Путіним, Росія вийде з Римського статуту про заснування Міжнародного кримінального суду (МКС).

Варто зазначити, що розпорядження Путіна було опубліковане на наступний день після того, як МКС оприлюднив попереднє розслідування прокурора, в якому окупацію Криму названо міжнародним збройним конфліктом між Україною і Росією.