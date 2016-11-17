"Схоже на "качку": Кремль прокоментував повідомлення про підготовку візиту Трампа в Росію

"Поки немає жодних розмов [про можливість візиту Трампа]. Це абсолютно неперевірена якась інформація, на "качку" схожа", - заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, коментуючи відповідні повідомлення, пише РБК.

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Нагадаємо, газета "Изестия" повідомляла, що Трамп відвідає Росію вже після офіційного вступу на посаду, який відбудеться 20 січня. Радники політика переконали його здійснювати візит у Москву до інавгурації.