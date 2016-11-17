"Схоже на "качку": Кремль прокоментував повідомлення про підготовку візиту Трампа в Росію
12:33, 17 листопада 2016Світ
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У Кремлі спростували повідомлення про те, що обраний президент США Дональд Трамп після інавгурації здійснить візит в Росію.
У Кремлі вважають "качкою" повідомлення про підготовлюваний візит Трампа в Росію / The New York Review of Books
"Поки немає жодних розмов [про можливість візиту Трампа]. Це абсолютно неперевірена якась інформація, на "качку" схожа", - заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков, коментуючи відповідні повідомлення, пише РБК.
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Нагадаємо, газета "Изестия" повідомляла, що Трамп відвідає Росію вже після офіційного вступу на посаду, який відбудеться 20 січня. Радники політика переконали його здійснювати візит у Москву до інавгурації.
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