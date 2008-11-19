Чим займається президент Медведєв у вільний час

Президент Росії Дмитро Медведєв повідомив, що у вільний час, якого у нього мало, він займається спортом і спілкується з сім`єю. "Останнім часом вільного часу у мене не так багато. Це правда. У вільний час я прагну відновлювати форму і в основному провожу його в спортивному залі і в басейні", - сказав Медведєв, відповідаючи на запитання регіональних журналістів. "І друге, звичайно, це сім`я. Необхідно спілкуватися з рідними, без цього повноцінного життя бути не може", - вважає Медведєв.

За його словами на це йому теж не вистачає часу, але він прагне по максимуму його знаходити. Медведєв зізнався, що приділяє синові не стільки часу, скільки хотілося б і скільки було "в минулому житті" - до президентства. "Вчиться він нормально. Я не можу сказати, що він круглий відмінник, я сам не був відмінником у школі... Потрібні різні оцінки, хоча врешті решт потрібно вирулювати на п`ятірки і четвірки. Тому я в принципі задоволений тим, як він вчиться", - сказав Медведєв. На його думку, програма нинішніх школярів набагато складніша, ніж була в його дитинстві. Президент не став відповідати на запитання, ким хоче стати його син."Я так розумію, що він поки не вирішив, хоча у нього вже проблиски ідей з`являються. Я не хочу його бентежити, тому що як тільки я про це скажу, про це дізнаються всі, і йому буде важко. Хай сам визначається", - сказав Медведєв.

РІА “Новости”