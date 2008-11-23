Експерт: у Росії Інтернет - це єдине непідконтрольне джерело інформації

У Росії Інтернет залишається єдиним непідконтрольним джерелом інформації.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив директор Центру екстремальної журналістики при Спілці журналістів Росії Олег ПАНФІЛОВ.

«Технологічно знищити Інтернет у Росії, як це зробили в Китаї, неможливо. Там керівництво провайдерів – державне, а в Росії це все ж таки приватний бізнес. Були спроби встановити контроль, але вони не вийшли. Російську владу налякали ви (Україна – УНІАН) – тим, що у Помаранчевій революції дуже велику роль відіграли Інтернет-сайти», - сказав О.ПАНФІЛОВ.

На його переконання, російська влада дуже боїться, що Інтернет політизуватиметься, допомагатиме опозиційним партіям, як це було в Україні, тому застосовується Кримінальний кодекс.

За його словами, у Росії вже відбулося більше 20 судових процесів над блогерами, власниками сайтів або просто коментаторами.

«Щодо телебачення, яке дивиться 97% населення, то темники, впевнений, існують досі. Щоп`ятниці у Кремлі збирають керівників компаній, іноді газет, і пояснюють їм, як слід поводитися. Коло весь час звужується, влада вимагає, щоб журналісти були уклінними», - сказав він.

На думку О.ПАНФІЛОВА, на сьогодні ще чинять опір російська «Новая газета» і «Коммерсант». Крім того, залишається об’єктивною радіостанція «Эхо Москвы».

«В «Эхо Москвы» дуже мала кількість радіослухачів, лише 2,5-3 млн. Тому говорити про те, що вона якимсь чином впливає на суспільство, я би не став. Це саме та кількість аудиторії, яку влада може дозволити собі бачити як вільних людей», - сказав О.ПАНФІЛОВ і пояснив, що згідно із російським законом про вибори, бар`єр проходження кандидата у Держдуму – 7%, а кількість людей, що почуваються вільними у Росії, шукають альтернативну інформацію, – приблизно 5%. За його словами, це ті, хто читає Інтернет, слухає «Эхо Москвы», радіо «Свобода», «Німецьку хвилю», читає ліберальні газети.

«Вони безпечні для влади, оскільки їх не набирається більше 7%, це практично мертвий електорат для лібералів. Вони, як і раніше, сидять на кухні і обговорюють політику, розповідають політичні анекдоти, але для влади вони не становлять небезпеки», - додав експерт.