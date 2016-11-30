"Ми зійшлися на думці": Путін розкрив деталі своєї телефонної розмови з Трампом
16:08, 30 листопада 2016Світ
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Президент Росії Володимир Путін і обраний президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови зійшлися на думці, що "російсько-американські відносини потрібно виправляти".
Дональт Трамп і Володимир Путін / The New York Review of Books
Про це російський президент розповів на форумі «Примаковские читання», повідомляє Дождь.
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«Ми зійшлися на думці, що нинішній незадовільний стан російсько-американських відносин, безумовно, потрібно виправляти. Як я вже казав, наша країна готова пройти свою частину шляху», - заявив Путін.
Путін вважає, що відносини між країнами зіпсувалися не з вини Росії і «хотілося б вірити, що з'явиться шанс налагодити відносини, які важливі не тільки для народів обох країн, але і для забезпечення міжнародної стабільності та безпеки».
Нагадаємо, телефонна розмова Трампа і Путіна відбувся 14 листопада.
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