"Ми зійшлися на думці": Путін розкрив деталі своєї телефонної розмови з Трампом

Про це російський президент розповів на форумі «Примаковские читання», повідомляє Дождь.

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«Ми зійшлися на думці, що нинішній незадовільний стан російсько-американських відносин, безумовно, потрібно виправляти. Як я вже казав, наша країна готова пройти свою частину шляху», - заявив Путін.

Путін вважає, що відносини між країнами зіпсувалися не з вини Росії і «хотілося б вірити, що з'явиться шанс налагодити відносини, які важливі не тільки для народів обох країн, але і для забезпечення міжнародної стабільності та безпеки».

Нагадаємо, телефонна розмова Трампа і Путіна відбувся 14 листопада.