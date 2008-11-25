Експерт: Кремль має створити умови для громадян СНД

Кремль має створити умови, щоб країни СНД самі хотіли інтеґруватися з Росією.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні сказав письменник, ведучий програми «До бар`єру» на каналі НТВ Володимир СОЛОВЙОВ у Москві на презентації книжки «Противостояние. Россия - США".

«Країни СНД для американсько-російських відносин завжди є піском, який заважає злагодженій роботі. Тобто ми завжди лаємося за країни СНД, оскільки для нас це м`яке підчерев’я, і ми за нього боремося. Нам завжди образливо… Ми сприймаємо країни СНД, як чоловіки сприймають покинутих дружин і ніяк не можуть сприйняти їхнє особисте життя», - сказав В.СОЛОВЙОВ.

На його думку, американці не розуміють такого ставлення Росії тому, що час від часу «ми витягуємо з американського підчерев’я країни одну за одною – починаючи з Куби, і вони до цього звикли».

Він зазначив, що в РФ часто виникає запитання, чому Україні віддали Крим. На його думку, це запитання провокує контрзапитання: «Ви пропонуєте йти і воювати з Україною?»

«Людина, яка оголосить війну Україні, – злочинець. Братські народи не мають права один з одним воювати», - наголосив він.

На його думку, потрібно зробити так, щоб рівень життя в Росії був таким, щоб жителі пострадянських республік хотіли жити в РФ.

«Тоді вони від нас не тікатимуть», - сказав він.

Книжку "Противостояние. Россия - США" написано в співавторстві директором російських і азійських програм Інституту світової безпеки (Вашингтон, США) Миколою ЗЛОБІНИМ і В.СОЛОВЙОВИМ.