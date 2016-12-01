Путін обіцяє розвивати в РФ "інститути прямої демократії" та не примушувати "до певного світогляду"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав, виступаючи зі своїм посланням до федеральних зборів.

«Вважаю, що курс на розвиток політичної системи, інститутів прямої демократії, на підвищення конкурентності виборів абсолютно виправданий, і ми, безумовно, будемо його продовжувати», - сказав Путін.

На його думку, «зросла роль Державної Думи як представницького органу. В цілому зміцнився авторитет законодавчої влади».

Путін заявив, що саме громадяни визначили підсумки виборчої кампанії, обрали шлях «творчого розвитку країни, довели, що ми живемо в здоровому, впевненому у своїх справедливих вимогах суспільстві, в якому зміцнюється імунітет до популізму і демагогії, й високо цінується значимість взаємопідтримки, згуртованості, єдності».

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«Йдеться, звичайно, не про якісь догми, про показне, фальшиве єднання, тим більше про примус до певного світогляду – все це в нашій історії, як ви добре знаєте, було, і ми не збираємося повертатися назад у минуле», - сказав він.

Путін пояснив, що це не означає, що, жонглюючи гарними словами і прикриваючись міркуваннями про свободу, комусь можна ображати почуття інших людей і національні традиції.

«Ви знаєте, якщо хтось вважає себе більш просунутим, більш інтелігентним, навіть вважає себе розумнішим за когось у чомусь, – якщо ви такі, але з повагою ставитесь до інших людей, це ж природно. При цьому, звичайно, вважаю неприйнятною і зустрічну агресивну реакцію, тим паче, якщо вона виливається у вандалізм і порушення закону. На подібні факти держава буде жорстко реагувати», - пообіцяв російський лідер.