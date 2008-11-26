Італія увійшла в стадію глибокої рецесії

Італія увійшла до стадії глибокої рецесії, яка продовжиться весь 2009 р. Про це йдеться в оприлюдненій 25 листопада доповіді Організації економічного співробітництва і розвитку /ОЕСР/, в якій проаналізовано економічний стан всіх країн ЄС, передає ПРАЙМ-ТАСС.

Як відзначають аналітики ОЕСР, для подолання затяжного економічного спаду, коли показник ВВП знижується протягом достатнього тривалого часу, необхідне фінансове стимулювання, що вимагає "могутніх заходів" від уряду. Так, зокрема, не зважаючи на "найбільш високу в єврозоні заборгованість Італії", країна може подолати застій шляхом встановлення контролю над державними витратами і застосування "послідовної фіскальної політики". Крім того, експерти прогнозують, що рівень безробіття в Італії в 2009 р. досягне 8%, в порівнянні з 6,2% і 6,9% в 2007 і 2008 рр., відповідно.

Разом з тим, прем`єр-міністр Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ, виступаючи на генеральній асамблеї Римського індустріального союзу, заявив, що "Італія має всі підстави бути оптимістичнішою, ніж інші країни". "Наша банківська система надійніша, ніж в інших європейських країнах", - запевнив С.Берлусконі.

Довідка УНІАН. Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) об`єднує 30 країн. Це - Австралія, Австрія, Бельгія, Канада, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Корея, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Великобританія, США.