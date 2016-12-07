Опозиціонер про повторення українського сценарію у Білорусі: вона й так під окупацією РФ вже багато років

Про це в інтерв'ю Лізі розповів екс-глава Республіки Білорусь та один з авторів Біловезької угоди, нинішній опозиціонер Станіслав Шушкевич.

"Виключено (повторення українського сценарію - Ред.), тому що у Росії немає необхідності. Український народ не допустив повзучої окупації своєї країни і вийшов на Майдан, бо Росія пішла на військовий конфлікт. А білоруси і так під російською окупацією ось вже багато років. У Білорусі немає виборів взагалі з 1996 року", - заявив він.

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Шушкевич розповів, що силовики тримають населення у страху, абсолютно всі посади - призначувані, суспільство не бере участі в управлінні країною.

"Лукашенко більше не називають останнім диктатором Європи, тому що таким проявив себе і Путін. Але це не означає, що Лукашенко таким перестав бути. Просто вони обидва - негідники", - вважає екс-лідер Білорусі.

Раніше Шушкевич заявив, що невійськове вирішення конфлікту на Донбасі залежить від Російської Федерації.