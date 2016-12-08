Авіаудар по іракському місті Ель-Каїм: загинули більше 60 дорослих та дітей

У результаті авіаудару на контрольоване терористичною організацією іракське місто Ель-Каїм неподалік від кордону з Сирією загинули більш як 60 людей, передає BBC.

Зазначається, що серед загиблих - 19 дітей і 12 жінок.

Пов'язане з ІД агентство Amaq оприлюднило відео, на якому показані зруйновані будівлі на головній вулиці міста і тіла кількох дітей. За його даними, вбито було більш як 120 осіб, а авіаналіт було здійснено іракськими військовими. Телеканал Al-Arabiya заявив про 70 загиблих.

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Член парламенту Іраку заявив, що удари були нанесені іракської авіацією. В уряді країни цю інформацію поки не підтвердили.

Раніше Центральне командування ЗС США повідомило про авіаудари сил коаліції по госпіталю в іракському Мосулі. Зазначалося, що ІД використовувало лікарняний комплекс як свою базу, а рішення завдати по ньому удару було прийнято після запиту іракських військових.