Прем'єр Ізраїлю розповів про домовленості з Путіним щодо Сирії

Про це він розповів в інтерв'ю CBS, пише republic.ru.

«Наші військові координували між собою свої дії, оскільки ніхто не хоче непередбаченого зіткнення Ізраїлю з Росією», – пояснив прем'єр-міністр.

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Нетаньяху додав, що зустрівся з російським лідером після того, як Москва оголосила про початок операції в Алеппо. Прем'єр-міністр запевнив Путіна, що країна не буде втручатися в сирійський конфлікт, за умови, якщо Іран не скористається територіями Сирії, щоб атакувати Ізраїль.

Прем'єр-міністр також назвав «дружніми» відносини між двома країнами, але при цьому підкреслив, що «незамінним» союзником Ізраїлю є США.