Понад усе Буш шкодує про провал розвідки в Іраку

Джордж Буш заявив, що залишає посаду президента США з гордо піднесеною головою, а пішовши з Білого дому хоче певний час побути “далеко від світла рампи" і не привертати до себе уваги.

Буш повідомив, що повернеться до Техасу і розповів про деякі плани: “Я маю намір написати книгу і я збираюся створити інститут разом з бібліотекою та архівом в Південному Методичному університеті... Скажу вам, чого я не хочу робити. Я не хочу привертати до себе уваги", - додав він.

Глава Білого дому повідомив також, що за роки, проведені на посаді президента США, понад усе він шкодує про "провал розвідки в Іраку".

"Найбільшим шкодуванням за все президентство є провал розвідки в Іраку. Дуже багато людей поставили на кін свою репутацію і заявили, що причиною для усунення Саддама Хуссейна була зброя масового знищення. Це не тільки люди в моїй адміністрації, а й дуже багато членів Конгресу до моєї появи у Вашингтоні під час дебатів по Іраку, а також дуже багато лідерів держав в усьому світі, які дивилися на ці ж розвідані", - цитує президента РІА “Новости”.

Водночас він не відповів, чи вступили б США у війну з Іраком, якби розвіддані були іншими. "Мені важко будувати припущення", - сказав Буш.