Літак Lufthansa екстрено сів в аеропорту Нью-Йорка через загрозу вибуху бомби на борту - ЗМІ
10:30, 13 грудня 2016Світ
403 0
Літак авіакомпанії Lufthansa, який летів з американського Х'юстона у Франкфурт, екстрено сів в аеропорту Джона Кеннеді в Нью-Йорку через загрозу вибуху бомби на борту.
Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє телеканал «Дождь» з посиланням на The New York Times.
Читайте такожАвіакатастрофа в Пакистані: капітан літака подавав сигнал SOS незадовго до втрати зв'язку (фото)
Пілотам літака дали вказівку про екстрену посадку після дзвінка в офіс Lufthansa. В авіакомпанії повідомили, що рейс перенаправили в аеропорт Джона Кеннеді «в якості запобіжного заходу».
Близько 500 пасажирів, які знаходилися на борту, були евакуйовані. Літак відбуксували у «віддалену частину аеропорту. Там спецслужби обшукали борт «зверху донизу», повідомив представник аеропорту.
Інцидент не вплинув на роботу аеропорту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter