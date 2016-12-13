Літак Lufthansa екстрено сів в аеропорту Нью-Йорка через загрозу вибуху бомби на борту - ЗМІ

Про це повідомляє телеканал «Дождь» з посиланням на The New York Times.

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Пілотам літака дали вказівку про екстрену посадку після дзвінка в офіс Lufthansa. В авіакомпанії повідомили, що рейс перенаправили в аеропорт Джона Кеннеді «в якості запобіжного заходу».

Близько 500 пасажирів, які знаходилися на борту, були евакуйовані. Літак відбуксували у «віддалену частину аеропорту. Там спецслужби обшукали борт «зверху донизу», повідомив представник аеропорту.

Інцидент не вплинув на роботу аеропорту.