У Пекіні відкрили перший у світі магазин із продажу гуманоїдних роботів. Вартість Андроїдів починається від 2000 юанів (~11 000 грн) і доходить до кількох мільйонів, пише BBC.

Robot Mall займає цілих три поверхи та пропонує понад 100 моделей як для бізнесу, так і особистого користування – від інтерактивних робособак до людиноподібних, зокрема із зовнішністю Альберта Ейнштейна.

Також на території є невеликий музей, демо-зона і сервісний центр, де можна відремонтувати своїх гуманоїдів або замовити запчастини. Магазин хоче підтримати виробників роботів, яким може бракувати досвіду в маркетингу і продажах.

За даними Global Times, у 2024 році на Китай припало дві третини всіх світових патентних заявок у сфері робототехніки. За рік у країні було вироблено 556 тис. промислових роботів, що закріпило за Китаєм статус найбільшого виробника в цій галузі.

Роботи-гуманоїди вже серед нас: останні новини

Раніше в Китаї до університету вперше вступив робот-гуманоїд, що викликало бурхливі обговорення в соціальних мережах. Очікується, що після закінчення програми він, як і решта студентів, напише дисертацію.

А в Ханчжоу відбувся перший у світі турнір із боксу серед людиноподібних машин – із рефері, коментаторами та видовищними нокаутами. Кажуть, поки змагання експериментальні, але в майбутньому вони напевно переростуть у повноцінний спорт.

Нагадаємо, Ілон Маск обіцяв 10 000 людиноподібних роботів Optimus уже 2025 року, а творець ChatGPT Сем Альтман вірить, що вже за 5-10 років гуманоїди вільно ходитимуть вулицями та керуватимуть автомобілями.

