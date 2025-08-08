Катерина Жирій

Кошти надійдуть у межах Ukraine Facility.

У п'ятницю, 8 серпня, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро фінансової підтримки.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Вона назвала це потужним сигналом довіри до українського курсу реформ і здатності забезпечувати стабільність у найважчі часи:

"Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро. Вдячні данському головуванню за чітку підтримку. Кожне таке рішення наближає нас до сильної України в єдиній Європі".

Водночас на сайті Ради Євросоюзу зазначається, що Україна отримає понад 3,2 мільярда євро. "Це фінансування спрямоване, головним чином, на зміцнення макрофінансової стабільності України та підтримку функціонування її державного управління", - йдеться у повідомленні.

Міжнародна допомога Україні

Раніше стало відомо, що черговий транш фінансової допомоги Україні в межах програми Ukraine Facility буде меншим за очікуваний. Це пов’язано з тим, що Київ не виконав три з шістнадцяти запланованих реформ, узгоджених із Європейським Союзом.

Європейська комісія визнала успішною реалізацію 13 реформ і на цій підставі рекомендувала Раді ЄС скоротити обсяг виплати - замість запланованих 4,5 мільярда євро надати 3,05 млрда.

Як повідомляє Reuters, у разі подальших масованих ударів Росії по території України та відсутності відповіді уряду на вимоги міжнародних кредиторів щодо проведення реформ, дефіцит фінансування України у 2026 році може суттєво зрости.

Видання наголошує, що значна частина бюджетних доходів України спрямовується на потреби армії, тоді як соціальні та гуманітарні видатки покриваються переважно за рахунок зовнішньої допомоги.

З початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року Україна вже отримала близько 139 мільярдів доларів міжнародної підтримки.

