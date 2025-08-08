У США підняли рівень води в річці, щоб родина віцепрезидента Венса покаталася на каяках

Таким чином створили ідеальні умови для сплаву за течією.

Охорона віце-президента Джей Ді Венса минулого вікенду підвищила рівень води в річці, щоб він і його родина могли відсвяткувати його 41-й день народження, сплавляючись на байдарках. Про це пише The Associated Press (AP).

Секретна служба США повідомила, що підвищити рівень води в річці Літл-Маямі в штаті Огайо вимагали для того щоб забезпечити "безпечну роботу" моторних плавзасобів та аварійних служб під час охорони віцепрезидента. Для цього корпус інженерів армії США (USACE) тимчасово збільшив відтік води з озера Цезар-Крік на південному заході Огайо в річку Літл-Маямі, "щоб забезпечити безпечну навігацію персоналу Секретної служби США". Зазначалося, що це рішення відповідало оперативним критеріям і було в межах звичайної практики.

Щоправда, в інженерній службі було визначено, що ці операції не матимуть негативного впливу на рівень води вниз і вгору за течією. А людей та організації вниз за течією річки попередили про збільшення стоку, яке відбулося 1 серпня 2025 року. День народження Венса був 2 серпня.

Проте, багато критиків засудили цю дію, як прояв привілеїв до віцепрезидента. Нагадували, що адміністрація Трампа неодноразово наголошувала на скороченні державних витрат.

Прес-секретар Венса Тейлор Ван Кірк заявила, що віце-президент не знав про підняття рівня річки.

"Секретна служба часто вживає захисних заходів без відома віце-президента або його співробітників, як це було минулого вікенду", — написала вона в текстовому повідомленні журналістам.

Однак джерело видання The Guardian повідомило, що запит на зміну випуску води з озера в річку був зроблений не тільки для підтримки охорони віце-президента, але і щоб створити "ідеальні умови для каякінгу".

До того ж АР нагадало, що це не перший випадок привілеїв для родини Венса. Зокрема, для них закривали Колізей в Римі та Тадж-Махал в Індії.

Суперечка Зеленського з Трампом і Венсом у Білому домі

Нагадаємо, що у лютому 2025 року під час візити команди президента Володимира Зеленського до США та зустрічі з американським президентом виникла скандальна ситуація. У прямому ефірі лідери почали сперечатися. На репліку віцепрезидента Джей Ді Венса про те, що потрібно пробувати дипломатично вмовити Путіна поступитися Зеленський нагадав, що з російським диктатором неможливо про щось домовитися. Тоді Венс почав говорити про нестачу чоловіків в ЗСУ та інші проблеми України, Зеленський сказав, що той навіть не був в Україні жодного разу, а проблеми під час війни відчувала б будь-яка країна.

У суперечку втрутився Трамп. Згодом трансляцію було завершено. Але, вочевидь, наслідки були суттєвими – адже українська делегація перервала візит до Білого дому та поїхала раніше запланованого.

Наступна зустріч Зеленського та Венса відбулася у травні 2025 року під час інтронізації нового Папи римського в Ватикані. Судячи з фото, вони потиснули руки один одному та були привітними.

Очікується, що саме Венс стане наступним кандидатом від республіканців на посаду президента США на виборах 2028 року. Принаймні, це допускав Державний секретар США Марко Рубіо, який дружить з Венсом.

