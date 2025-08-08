Серед імовірних місць для зустрічі названо 4 країни.

Зустріч американського президента Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна заплановано на кінець наступного тижня.

Такий анонс зробив високопоставлений представник Білого дому, передає Sky News. При цьому місце зустрічі все ще обговорюють, повідомив чиновник, але, за його словами, серед можливих: ОАЕ, Угорщина, Швейцарія та Італія. Додаткові деталі та логістика поки що незрозумілі й вельми нестабільні, додав чиновник.

Видання зазначило, що до теперішнього часу точна дата поки не зрозуміла, і невідомо, чи братиме в ній участь український президент Володимир Зеленський.

Офіційний представник заявив, що росіяни надали список вимог для можливого припинення вогню, і Вашингтон тепер намагається заручитися підтримкою українців і європейських союзників. Зі свого боку, Україна давно заявила, що не поступиться землями, які окупувала РФ.

Зустріч Трампа і Путіна

Останні кілька днів ЗМІ почали активно обговорювати можливу зустріч Трампа і Путіна.

Сьогодні видання Bloomberg з посиланням на зазначені джерела повідомило, що на зустріч Путіна і Трампа готують угоду, яка не сподобається Україні. Однак, поки що точно не відомо, у чому суть цієї угоди.

