Придбати квитки можна у застосунку "Укрзалізниці", на сайті booking.uz.gov.ua або в касах вокзалів.

"Укрзалізниця" призначила кілька додаткових поїздів, зокрема з Києва до Кривого, Чернігова та Вінниці. Про повідомляє пресслужба компанії.

"Більше рейсів - більше можливостей для подорожей. Призначаємо поїзди:№739/740 Київ - Кривий Ріг та №753/754 Кривий Ріг - Київ, які курсуватимуть у серпні та вересні, відправленням з Києва та Кривого Рогу 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 серпня; 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 вересня", - зазначили в компанії.

Також був призначений поїзд № 702/701 Київ - Чернігів - Київ на 23, 24, 25 серпня в обох напрямках. Крім того, 23 серпня в обох напрямках курсуватиме поїзд № 775/776 Київ - Вінниця - Київ.

Відео дня

Там додали, що придбати квитки можна у застосунку "Укрзалізниці", на сайті booking.uz.gov.ua або в касах вокзалів.

Новини "Укрзалізниці" - деталі

Також сьогодні "Укрзалізниця" призначила ще два поїзди з Києва до Івано-Франківська, завдяки яким пасажири отримають 1028 додаткових місць щодоби в обидва боки.

Зокрема з 19 серпня курсуватиме новий денний поїзд №751/752 Київ - Івано-Франківськ, сформований з сидячих вагонів-трансформерів 1-го та 2-го класу, графік його руху - щоденно, окрім середи.

Вас також можуть зацікавити новини: