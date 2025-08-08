Коли обидві сторони дивляться на Трампа, жодна з них не бачить у ньому рятівника або мудрого посередника. Вони бачать людину, яка не розуміє і не поділяє їхнього способу мислення.

Сьогодні з'явилася можливість зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, тож люди натхнені. Однак, є речі, яких Трамп не розуміє, і тому не може зупинити Путіна.

Як пише оглядач The Telegraph Чарльз Мур, Трамп помітно змінив своє ставлення до війни РФ проти України. І нарешті зрозумів, що нападка на українського президента Володимира Зеленського в Овальному кабінеті наприкінці лютого не була такою вже блискучою ідеєю.

Крім того, американський президент випадково зізнався, що його уявлення про мир в Україні полягало в тому, щоб дати Путіну більшу частину того, чого він хоче, і Трамп наполегливо працював для цього.

Також Трамп був особисто ображений тим, що Путін вбивав мирних українців незабаром після дружніх телефонних дзвінків: "Він так красиво говорить, а потім ночами бомбить людей".

Але, незважаючи на все це, як зазначив Мур, Трамп так і не зміг запропонувати серйозного стримувального фактора проти Росії.

"Останній візит до Кремля спецпредставника президента Стіва Віткоффа, скасував термін введення санкцій проти Росії... Відчувається, що саме Трамп, а не Путін, випрошує угоду", - висловив думку оглядач.

"Уявіть це з точки зору Путіна. Звичайно, він хоче залишатися на боці Трампа, але в нього зовсім інші пріоритети", - констатував Мур.

За словами Джеймса Шерра, досвідченого британо-естонського експерта з Росії, Путін розглядає Україну як "ампутованого васала", якого треба втихомирити, і він не припинить війну, доки не виконає це завдання.

Мур припустив, що Путін хотів би перемир'я, запропонованого Трампом, але тільки якщо він зможе отримати негайну вигоду.

"Зараз на нього не чиниться величезного тиску, що змушує припинити війну. У нього достатньо грошей і зброї (Росія зараз отримує від Північної Кореї більше снарядів, ніж Україна отримує від усього ЄС), і, незважаючи на щоденні втрати близько тисячі осіб, достатньо людей, яких можна купити за ці гроші", - міркує оглядач.

Однак, незважаючи на все це, українці хочуть перепочинку і підуть на деякі поступки - можливо, на втрату Криму. При цьому Україна побоюється, що США не готові захищати будь-яку угоду про мир.

Тому, коли обидві сторони дивляться на Трампа, жодна з них не бачить у ньому рятівника або мудрого посередника:

"Вони бачать людину, яка не розуміє і не поділяє їхнього способу мислення. Вона не може зрозуміти, що таке екзистенційна війна, а отже, і як можна досягти міцного миру. З непристойних причин він проросійський і ніколи не визнає зло російської агресії, але головне в тому, що він може діяти, але не досягати результатів".

Інший аспект ситуації, який Трамп не розуміє - це загроза європейській безпеці та світовому порядку, а також роль НАТО у збереженні миру після 1945 року, який гарантує ці принципи.

Зустріч Трампа і Путіна

ЗустрічТрампа і Путіна заплановано на кінець наступного тижня, сказав представник Білого дому.

При цьому місце зустрічі ще обговорюють. Серед можливих: ОАЕ, Угорщина, Швейцарія та Італія. Додаткові деталі та логістика поки що незрозумілі та вельми нестабільні.

