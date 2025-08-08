Він впевнений, що тривалий мир може бути тільки спільним результатом.

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності вироблення Європою єдиної узгодженої позиції щодо завершення війни, підкресливши, що вона повинна охоплювати всі ключові питання безпеки.

У розмові з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою Зеленський розповів про контакти та зусилля Києва щодо припинення вбивств та досягнення реального миру. "Багато дзвінків цими днями, багато контактів на різних рівнях. Усі обʼєднані тим, що війну треба закінчувати і що Європа має напрацювати спільну позицію по кожному важливому безпековому аспекту", - підкреслив він.

Президент додав, що Сполучені Штати Америки налаштовані досягти припинення вогню. "Маємо разом підтримувати всі конструктивні кроки. Достойний, надійний, тривалий мир може бути тільки спільним результатом", - підкреслив він.

Відео дня

Зеленський також подякував Чехії за всю надану Україні підтримку, зокрема за чеську ініціативу щодо забезпечення українських воїнів артилерією:

"Це допомогло врятувати багато життів та зміцнити наші позиції. Завдяки силі йдемо до надійної безпеки".

Переговори з РФ

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 липня, має закінчитися дедлайн від президента США Дональда Трампа щодо закінчення війни. Очільник Білого дому неодноразово попереджав про готовність запровадити високі мита і вторинні санкції, якщо Росія не погодиться на припинення вогню.

Водночас, після візиту спеціального представника президента США Стіва Віткоффа до Москви у медіа почали з’являтися повідомлення про можливість проведення зустрічі між Трампом і Путіним на наступному тижні.

Польське видання Onet раніше повідомило, що Віткофф, за їхніми даними, передав Москві пропозицію, яка передбачає не мирну угоду, а лише припинення вогню в Україні.

Згідно з цим планом, Росія де-факто зберігає контроль над окупованими територіями, а вирішення питання щодо їх статусу відкладається на десятиліття - на 49 або навіть 99 років. Крім того, документ передбачає поступове скасування більшості санкцій проти РФ та можливе відновлення енергетичних зв’язків, зокрема імпорт російського газу й нафти.

Як пише Onet, у пропозиції відсутня гарантія не розширення НАТО, а також обіцянка припинити військову підтримку Києва.

Вас також можуть зацікавити новини: