Переробники молочки поспішають вкластися в квоти Євросоюзу.

В серпні в Україні середня закупівельна ціна молока зросла на 70 коп відносно попереднього місяця. Зараз вона становить 16,62 грн/кг без ПДВ. Про це повідомив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

Так, на 66 коп виросла середня закупівельна ціна молока екстрагатунку. Тепер вона складає 16,80 грн/кг без ПДВ. Молоко вищого і першого гатунку здорожчало на 75 коп до 16,60 грн/кг і 16,20 грн/кг відповідно без урахування ПДВ.

Мова йде саме про молоко-сировину, а не про кінцевий товар в пляшках, який українці бачать на полицях магазинів. Закупівельна ціна на неї зросла через високий попит з боку переробників. Вони хочуть встигнути експортувати більше готової продукції до ЄС до вичерпання квот.

Як відомо, з 6 червня Єврокомісія відновила квоти та мита на українську аграрну продукцію, зокрема й молочну. В подальшому Україна та Євросоюз переглянули торгову угоду. Були запропоновані нові квоти на експорт української молочки, однак договір не набрав чинності через відмову Угорщини, Польщі, Румунії, Болгарії та Словаччини його ратифікувати.

Як зазначив Кухалейшвілі, на даний час квоти Євросоюзу на вершкове масло та сухе молоко майже вичерпані.

Аналогічна картина зі здорожчанням була в 2024 році, коли у серпні молоко-сировина подорожчала на 74 коп. за місяць. Прогнозується, що через вичерпання квот експорт молочних продуктів з України в Євросоюз вірогідно призупиниться протягом місяця. Це станеться, якщо не запрацюють нові правила торгівлі.

Але навіть в разі відмови з боку ЄС, різке падіння цін на молоко-сировину малоймовірне протягом найближчих місяців, оскільки склади переробників стоять порожними і вони зможуть накопичувати на них продукцію. Загалом переробники прогнозують середню ціну на молоко в вересні на рівні 16,70 грн/кг, в жовтні – 17,10 грн/кг.

Україна вже встигла майже повністю вичерпати квоту Євросоюзу не лише на молоко, а також на мед, яйця та цукор.

При цьому збільшити обсяги закупівлі української сої цілком може Китай. Країна вже наростила обсяги імпорту цього продукту до історичного максимуму через неоголошену торговельну війну зі США.

