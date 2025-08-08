Аналітики проєкту зауважили, що наразі основна частина Дачного перебуває в сірій зоні, де ведуться активні бойові дії.

Окупанти фіксуються на протилежному березі річки Вовча від села Дачне Дніпропетровської області та здійснюють постійний тиск в східному районі від населеного пункту зі сторони Новоукраїнки.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState. Там зазначили, що окупанти останнім часом пробують "залазити в посадки навколо села, особливо приділяють увагу посадкам північніше від Дачного".

Аналітики зазначили, що росіяни намагаються накопичитися та закріпитися або просто ховаються, щоб вижити.

Відео дня

Сили Оборони в свою чергу намагаються контролювати переміщення противника, знищують його при виявленні і докладають зусиль, щоб зачищати займані росіянами позиції.

"Основна частина населеного пункту Дачне перебуває в сірій зоні, де ведуться активні бойові дії, адже противник не полишає спроб зайняти село... Основний ресурс ворога для штурмових дій - малі групи піхоти", - зазначили аналітики.

В проєкті підкреслили, що населений пункт Дачне не перебуває під окупацією противника. Аналітики зазначили, що росіяни не можуть там закріпитися, а останнім часом, навіть нормально підійти до села.

Ситуація навколо Дачного

Ще на початку липня українські військові вивісили прапор у населеному пункті Дачне, про захоплення якого заявляли росіяни. Відео з прапором 37-ї окремої бригади морської піхоти було опубліковане на офіційній сторінці Військово-морських Сил ЗСУ. Воїни 2-го батальйону морської піхоти встановили стяг 6 липня.

Перед цим російські пропагандисти поширили відео з російським триколором, запевнивши, що українське селище Дачне нібито перебуває під їхнім контролем.

Незабаром у Генштабі ЗСУ спростували ці повідомлення і зазначили, що загарбників, які зробили у населеному пункті фотографію з триколором, ліквідували.

Вас також можуть зацікавити новини: